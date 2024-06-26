نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجهة جولر القادمة حال مغادرته ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن وجهة النجم التركي أردا جولر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني القادمة في حالة رحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن نادي ريال سوسييداد سوف يكون وجهة أردا جولر القادمة في حالة رحيله عن ريال مدريد في الميركاتو.

وعلى الجانب الآخر لا يفكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي في التخلي عن جولر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تألقه في اليورو.

وسوف يعمل كارلو أنشيلوتي على استغلال تألق جولر في بطولة أمم أوروبا الحالية لصالح نادي ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

كما أن الدولي التركي الشاب أردا جولر يتمسك بالبقاء مع نادي ريال مدريد في الموسم القادم وعدم الرحيل لأي نادي آخر.