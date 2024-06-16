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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى ريال مدريد الإسباني مواجهة فريق أتالانتا الإيطالي، 14 أغسطس، في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2024، على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية.

توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا أوروبا للمرة 15 في تاريخه على حساب بروسيا دورتموند الألماني 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

14 أغسطس.. الريال يواجه أتالانتا في السوبر الأوروبي



ونشر ريال مدريد بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني الرسمي جاء فيه: “ستكون هذه هي المرة التاسعة التي يلعب فيها ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، وهو اللقب الذي فاز به خمس مرات (2002، 2014، 2016، 2017 و2022)، وبالنسبة لفريق أتالانتا سيكون النهائي الأول في هذه المسابقة الأوروبية”.

وتغلب الفريق الإيطالي على باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي (3-0) وأنهى الموسم في المركز الرابع في الدوري الإيطالي.