نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا عايد عمرو مصطفى جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المطرب والملحن عمرو مصطفى على معايدة جمهوره من خلال مشاركته بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"أصدقائي الرائعين... عيد أضحى سعيد أتمنى لكم عيد ملئ بالفرحة والسعادة، وأيام حلوة ما أحبائكم كل عام وأنتم بألف خير".



تعليقات الجمهور على منشور عمرو مصطفى

وفورا ً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد أضحى مبارك، كل عام وانت والأسرة الكريمة بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يفرحك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عمرو مصطفى



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو مصطفى أغنية كداب غناء النجمة سميرة سعيد، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

عليا أنا

حبيبي مش عليا أنا

ده لو تحلفلي 100 سنة

مش هتجاب سكة في كلمتين

عليا أنا

أمورك مش مبينة

غير إن عقلك مش هنا

وعامل عملة من يومين

راسم كلامك

ومبين الاهتمام

وأما أطلب حاجة

تتجاب أوام أوام

مهتم بيا

ومعيشني في غرام

فيه حاجة فيا

أنا مش مرتاحة للكلام

كـــــداب

طبعا كـــداب

بس يا كـــداب

مالك؟

ما تقولي إيه سر انشغالك

محلو زيادة وشايف حالك

وإن جيت سألتك

إيه في بالك؟

بتقول خارج عندي اكتئاب

كـــــداب

طبعا كـــداب

بس يا كـــداب

عمال تتكلم وتِلُك

وده اللي مخليني أشك

غريب وحالك عجيب

ما بقاش فيك أي عيب

فايق ورايق وشيك

وده اللي مشككني فيك

فيك حاجة باين عليك

ليه كل دقيقة بتحلو؟

عليا أنا

حبيبي مش عليا أنا

تعيشلي في دور المسكنة

عينيك فيهم كدب السنين

عليا أنا