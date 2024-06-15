نشكركم على متابعتكم خبر رأس الخيمة تحدد ساعات العمل في المقاصب خلال عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة سماح اسماعيل

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة استعدادها لاستقبال الأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك، مُؤكدةً تكثيف الجهود وتعزيز جاهزية المقاصب والعاملين فيها، حرصاً على تلبية احتياجات المتعاملين، في ظل الإقبال السنوي الكبير على المقاصب لذبح أضاحي العيد.

وأوضحت البلديـــة أن عــمـــل قــسم الــرقابة البيطرية، خلال وقفة عرفة، فـــي المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغــيل، سيمتد من 5 صباحاً حتى 8 مساءً، وفــــي أول أيـــام العيد من بــعد صلاة العيد مباشرة حتـــى الــثــامنة مساءً، وفـــي ثـــانــي وثالث أيام العيد من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساءً.