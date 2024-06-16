نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر مقرب من الرجاء المغربي يكشف للفجر حقيقة مفاوضات الأهلي وبلعمري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تداولت الصحف المغربية صباح اليوم، أنباء عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ونشر ‏مـوقع L360 المغربي، أن إدارة

الأهلي المصري مهتم بالحصول علي خدمات يوسف بلعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وبلعمري

وكشف مصدر مقرب داخل نادي الرجاء المغربي في تصريحات حصرية للفجر الرياضي:" لا يوجد كما تم وصفه بمفاوضات رسمية حتى الآن".

وتابع:" مجرد اقتراح من وكيل أعمال

في ظل أن الأهلي يبحث عن ظهير أيسر لتعويض غياب على معلول".

وواصل:" هذا الأمر تكرر كثيرا في الفترة الأخيرة مثل اقتراح عطية الله ومحمود بنتايك".

وأختتم:" بلعمري خاض فقط موسمه الأول في الرجاء ويعتبر من المعول عليهم في دوري الأبطال الموسم المقبل، ولن يتم التفريط فيه نهائيا، مكتب الرجاء لم يتلقى اتصال واحد أو مفاوضات رسمية حتى اللحظة".