نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي حتى نهاية مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

- الجولة 28: الأهلي × فاركو (الجمعة 28 يونيو على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 13: طلائع الجيش × الأهلي (الإثنين 1 يوليو على ملعب الكلية الحربية في 7:00 مساءً)

- الجولة 29: الداخلية × الأهلي (الخميس 4 يوليو على ملعب السلام في 7:00 مساءً)

- الجولة 30: الأهلي × طلائع الجيش (الإثنين 8 يوليو على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 14: الأهلي × بيراميدز (الجمعة 12 يوليو على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 17: مودرن فيوتشر × الأهلي (الثلاثاء 16 يوليو على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- الجولة 31: بيراميدز × الأهلي (الإثنين 22 يوليو على ملعب الدفاع الجوي في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 18: المصري × الأهلي (الجمعة 26 يوليو على استاد برج العرب في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 19: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (الإثنين 29 يوليو على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- الجولة 32: الأهلي × البنك الأهلي (الخميس 1 أغسطس على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 23: الأهلي × المقاولون العرب (الأحد 4 أغسطس على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 24: سموحة × الأهلي (الخميس 8 أغسطس على استاد برج العرب في 7:00 مساءً)

- مباراة مؤجلة من الجولة 25: الأهلي × زد (الأحد 11 أغسطس على استاد القاهرة في 7:00 مساءً)

- الجولة 33: إنبي × الأهلي (الأربعاء 14 أغسطس على استاد المقاولون العرب في 7:00 مساءً)

- الجولة 34: الأهلي × مودرن فيوتشر (السبت 17 أغسطس على استاد القاهرة في توقيت يحدد لاحقًا)

