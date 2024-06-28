لعشاق الفخامة ..تعرف على مواصفات وسعر ميتسوبيشي أوتلاندر في المملكة العربية السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - شركة ميتسوبيشي من الشركات المميزة والرائدة في سوق السيارات والتي تتواجد منذ زمن بعيد وهي تتميز بقوة الإصدارات الخاصة بها مع مواصفات مميزة عديدة بكل سيارة من سيارتها،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وسعر سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر ٢٠٢٤ في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر ٢٠٢٤ تأتي هذه السيارة بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة ٢.٥ لتر مع قوة ١٨١ حصان وعزم دوران ٢٤٥ نيوتن/متر مع ناقل حركة اتوماتيك CVT، مع سعة خزان الوقود ٥٥ لتر ومعدل استهلاك الوقود ١٣.٧ كم/لتر.

مميزات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر ٢٠٢٤ هذه السيارة يتواجد بها العديد من المميزات الرائعة وهي كالتالي:- مقاعد من القماش. نوافذ كهربائية. فتحة سقف كهربائية. سقف زجاجي بانوراما. تكييف هواء اوتوماتيك. فتحات تكييف خلفية. منافذ الطاقة. جيوب خلفية. جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية للوقود. عجلة قيادة متعددة الوظائف. بوصلة. مسند الذراع. رؤية ليلية. عداد المسافات. عرض درجة الحرارة. بلوتوث. مشغل أقراص ليزرية CD. عوامل الأمان والسلامة في سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر ٢٠٢٤ هناك العديد من عوامل الأمان والسلامة في هذه السيارة وهي على النحو التالي:- فرامل مانعة للانغلاق ABS. كاميرا خلفية. حساسات أمامي وخلفي. انذار مانع السرقة. كاشف التصادم. منبه للرياح. صدمة امتصاص الغاز. نظام المساعدة على تسلق الجبال. أحزمة أمان. وسائد هوائية. مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. تثبيت مقاعد الأطفال. سعر سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر ٢٠٢٤ في المملكة العربية السعودية. تم تحديد سعر هذه السيارة في السعودية بنحو ١٢٥,٣٥٠ ريال سعودي شامل الضريبة.

وفي ختام الحديث نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر في المملكة العربية السعودية.