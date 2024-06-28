نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يفتتح أهداف الأهلي أمام فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وافتتح حسين الشحات أهداف فريقه مع حلول الدقيقة 39 من عمر الشوط عقب جملة هجومية انتهت في الشباك.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاث من أجل منافسة بيراميدز على لقب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي في المواجهة

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس والتي تتولى نقل مسابقة دوري نايل في مصر والشرق الأوسط.