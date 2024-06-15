حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 16-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 16-6-2024

مهنياً: يوم جيد يحمل ركض ايضافي وانشغالالت وعجقة واجبات مع الاهل واجبات مهمة اجتماعيا او مهنيا لكنها عجقة ايجابية تسهل عليك كل احتياجاتك بالاضافة الى مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.

عاطفياً: تكون متحمّساً لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز.

صحياً: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيداً، إشارات إيجابية في هذا النطاق.

حظك اليوم برج الثور الاحد 16-6-2024

مهنياً: تعيش يوما واعدا مع اقتران كل الكواكب في برجك بالاضافة الى وجود القمر في العذراء ما يعني اجواء رائعة مهنية مالية غنية وحافلة بالتقدم والنجاح تاثيرات تساعدك للوصول الى مراكز عالية فتصادف فرصًا جيّدة وأشخاصًا يهتمون لأمرك وشؤونك.

عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم أوقاتاً عاطفية مميّزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتاً طيّبة مع الشريك.

صحياً: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 16-6-2024

مهنياً: يحمل القمر من العذراء انشغالات ايضافية مع تواجد الكواكب مجتمعة في في الثور في موقع معاكس ما يزيد من الهموم في بيت الاختبارات والامتحانات انتبه على اموالك على علاقاتك على مصالحك قد تلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخباً وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع.

عاطفياً: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك أكثر مما كنت تتوقع.

صحياً: لا تبخل على صحتك بذرّة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 16-6-2024

مهنياً: يصل القمر الى العذراء الصديق ما يجعلك تتحرك بنبض قوي وسرعة وحماسة مضاعفة فتقطف النجاحات على كافة المستويات كما تتحدّث التاثيرات الايجابية عن يوم من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحياً: لا تتسرّع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريباً.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 16-6-2024

مهنياً:يوم مهم من الايام الجيدة مع انتقال القمر الى بيت المال الذي يدعم مشاريعم معنوياتك وقدراتك ومصالحك فتتفوّق في مجال اختصاصك وبإمكانك الحصول على ميدالية او جائزة او علاوة على الراتب او استرجاع حق نالي يوم جيد حلوة يزيل الهم والقلق والمعاكسات يوم ايجابي حاول ان تستفيد منه قدر المستطاع.

عاطفياً: لا تسمح لأحد بالتأثير سلباً في مجرى العلاقة، بل إطوِ صفحة الماضي، الوقت مناسب لإظهار نياتك الصادقة.

صحياً: عوامل الإصابة بمضاعفات نتيجة الإرهاق قد تظهر فجأة، فكن حذراً

حظك اليوم برج العذراء الاحد 16-6-2024

مهنياً: يوم مهم يتميز بوجود المثلث الفلكي بين القمر في برجك والشمس في الثور الذي يحمل اخبار حلوة ومع وجود الزهرة الداعم الاكبر ايضا كوكب المكافآت والاخبار السارة والحظ الذي يضيف نوع من الايجابيات بشكل كثير مهم تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك.

عاطفياً: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة مع الشريك، فتتوصلان إلى قواسم مشتركة في أمور كثيرة.

صحياً: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 16-6-2024

مهنياً: تتعقد الظروف الشخصية والمهنية مع دخول القمر الى العذراء فانت بحاجة الى دعم من فترة لفترة فتشعر وكأن الحظ يتآمر عليك وربّما تفرض عليك شروط واتجاهات معيّنة لا تستطيع مجابهتها أو تجاهلها لا تكن خمولاً، وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية وكفاءة .

عاطفياً: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك.

صحياً: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 16-6-2024

مهنياً: يبتسم لك الحظ تحت تاثيرات القمر من العذراء الصديق وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك. تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة.

عاطفياً: لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك

صحياً: حكّم عقلك وشغل فكرك قبل أن تقرر عدم متابعة التعليمات الطبية المطلوبة منك.

حظك اليوم برج القوس الاحد 16-6-2024

مهنياً: تخف الحظوظ مع انتقال القمر الى معاكسة مع برجك من العذراء ما يجعل الاجواء ضاغطة نوعاً ما ومُربكة عليك ان تعرف كيف تقسم وقتك بين واجباتك العائلية والمنزلية وشغلك وحياتك الاجتماعية كل هذه الامور متراكمة مطلوب منك ان تنظم امورك وان تكون جريئا وتختار اللحظة المناسبة وتحرك صوب الهدف.

عاطفياً: كن حذراً مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.

صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 16-6-2024

مهنياً: امور جديدة قد تدخل على الخط حاول ان تشتغل من كل قلبك تحت تاثيرات المثلث الفلكي الترابي الذي يجعلك من الابراج الاقوى حظا عجقة حلوة انفراجات وترقية ويسهل امور البيع والشراء الكواكب مجتمعة في الثور مساعدة مهما كانت نوعية عملك او طالب او ست بيت كل الامور ستكون مسهلة

عاطفياً: تبدو محتاراً اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.

صحياً: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك

حظك اليوم برج الدلو الاحد 16-6-2024

مهنياً: يزودك هذا اليوم بطاقة وحيوية فتختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية أو عاطفية أو مهنية ويقدم لك الحظ الفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك في بيت المعنويات بيت الثقة بالنفس بيت الدعم بيت الامتحانات والدراسة

عاطفياً: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.

صحياً: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماماً كبيراً.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 16-6-2024

مهنياً: تعيش يوما متطلبا عليك ان تساير وتجامل وتقدم التنازلات بحيث تكثر الامتحانات على كافة الاصعدة لذلك حاول ان تقفل الباب على الخلافات والصراعات ولا تترك احدا يستفزك فالظروف شائكة ومتطلبة حارب الفشل ومعاكسة القدر بنظرة تفاؤلية.

عاطفياً: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل.

صحياً: تبدو واثقاً بنفسك ومرتاحاً نفسياً وجسدياً بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.