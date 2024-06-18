تصل القاهرة الكبرى.. ظاهرة جوية تؤثر بقوة على طقس ثالث أيام العيد

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب البلاد.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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