انت الأن تتابع خبر «هتبقى خلة سنان».. مشروب قوي يفتت دهون البطن في غمضه عين ويقضي على الكرش في وقت قياسي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي الزنجبيل على العديد من المكونات الأساسية التي تساهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ومن الممكن تحضير خليط مؤثر يجمع بين الزنجبيل والشاي الأخضر لمساعدة الأفراد على خسارة الوزن الزائد بطريقة مُجدية، إذ أن الشاي الأخضر يمتلك العديد من الخصائص المفيدة التي تعزز النحافة. لهذا، سنبادر بإعداد مشروب ممزوج من الزنجبيل والشاي الأخضر لفقدان الوزن، بحيث يستفيد منه الراغبون في تقليل أوزانهم الزائدة دون تعريض صحتهم للخطر وكذلك تجنب اللجوء للعمليات الجراحية التي قد تحمل مخاطر جسيمة للصحة. كل التفاصيل والشروحات سيتم تناولها بعناية ووضوح في مقالنا.

عصير طبيعي مصنوع من مكونات أساسية لإزالة الدهون المتراكمة في منطقة البطن بشكل مذهل مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر للتخسيس

علينا التأكد من جلب كافة المقادير المطلوبة لإعداد هذا العصير، وإليكم قائمة بتلك المقادير

كوب واحد فقط من الماء

أوراق النعناع

شريحتين من الليمون فقط

زنجبيل

كيس واحد فقط من الشاي الأخضر

ملعقة واحدة من العسل حسب الرغبة

طريقة التحضي