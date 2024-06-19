نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سويسرا واسكتلندا في يورو 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يلتقى منتخب سويسرا مع نظيره الاسكتلندي بعد قليل في التاسعة مساء بتوقيت مصر وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

يطمح المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهما على التأهل للدور الثاني قبل مواجهة ألمانيا وأسكتلندا في الجولتين المقبلتين.



ومن المقرر أن يواجه سويسرا نظيره الإسكتلندي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- مانويل أكانجي- فابيان شار

في الوسط الدفاعي: روبن فارجاس- جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير- سيلفان ويدمير

في الوسط الهجومي: ميشيل أيبشير- شيردان شاكيري

في الهجوم: دان ندوي

ومن المقرر أن يخوض منتخب اسكتلندا المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أنجوس جون

في الدفاع: أندرو روبرتسون- كيران تيرني- جاك هيندري- جرانت هانلي- توني رالستون

في الوسط: جون ماكجين- كالوم مكجريجور- بيلي جيلمور- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: تشي آدامز