نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يتحدث عن التعاون مع أحمد عز في "ولاد رزق٣" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم عبد العزيز عن تفاصيل التعاون بينه وبين أحمد عز في فيلم “ ولاد رزق ٣” لافتا إلى أنه لم يتردد في المشاركة به.

قال كريم عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية:' أحمد عز أخويا وصاحبي، واشتغلنا مع بعض سينما وإعلانات، وهو نجم كبير جدا، واشتغلنا مع بعض 4 سنين في كيرة والجن ومحدش سمع عننا خالص، ولما المستشار تركي آل الشيخ وطارق العريان وأحمد عز كلموني أكون ضيف شرف في ولاد رزق 3 مترددتش".

ويواصل كريم عبد العزيز خلال هذه الفترة التحضيرات للجزء الثالث من الفيلم الأزرق، وبجانب ذلك يستعد لفيلم "لعب عيال " مع منى زكي وفيلم جديد مع أكرم حسني من إخراج بيتر ميمي.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.