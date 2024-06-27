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أحمد جودة - القاهرة - ناقش الإعلامي عبد الناصر زيدان في برنامجه التليفزيوني "ملعب الشمس" أسباب توافد الرعاة والمستثمرين بكثرة على النادي الأهلي دونًا عن باقي الأندية المصرية.

عبد الناصر زيدان: بطولات وتاريخ الأهلي يجذب الرعاة والمستثمرين

أكد عبد الناصر: “بطولات الأهلي وأمجاده ولقب نادي القرن هي الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين والرعاة يرغبون في التواجد على قميص المارد الأحمر”.

وأضاف زيدان: “من الطبيعي أن تختلف عقود الرعاية بين الأندية بالتأكيد الأهلي يختلف عن الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز فلكل ناد قيمته ووضعه حسب تاريخه”.

واختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته قائلا: “بدلا من التساؤل عن سبب تفضيل الرعاة للأهلي يجب على مسؤولي الأندية الأخرى النظر إلى الأهلي والتعلم من نجاحاته والبحث عن السبل للوصول إلى مكانته”.