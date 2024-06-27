قائمة غيابات الأهلي أمام فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراته المقبلة أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة غيابات بارزة.

المباراة ستُلعب في الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

قائمة غيابات الأهلي أمام فاركو

الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، يستعد لمواجهة فريق فاركو الذي يحتل المركز الخامس عشر بنفس عدد النقاط.

الغيابات المهمة للأهلي في هذه المباراة تشمل:

اللاعب التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

اللاعب مصطفى مخلوف أيضًا بسبب الإصابة

يواجه بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد احتمالية الغياب أيضًا بسبب الإصابة، حيث يتابع كل منهما برنامجًا تأهيلًا للتعافي والعودة التدريجية للتدريبات.

هذه الغيابات قد تؤثر على استراتيجية الفريق في المباراة المقبلة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز للمضي قدمًا في سباق اللقب الدوري المصري.