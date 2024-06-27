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أحمد جودة - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أن زمن السكوت على ما يحدث في الكرة المصرية انتهى، مؤكدًا على أن الزمالك بيعرف يكسب أي حد بـ (نص رجل).

ميدو: زمن السكوت انتهى.. والزمالك بـ "نص رجل" بيعرف يكسب

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "زمن السكوت انتهى خلاص، والزمالك بـ(نص رجل) بيعرف يكسب".

وأكمل": "الزمالك بُعبع لأن الزمن بيقول أنه لما بيقف على رجله محدش بيعرف يقف أمامه، والرياضة معناها تكافؤ الفرص بين جميع المنافسين".

وأتم: "ما حدث في الرياضة يعتبر نقطة تحول، وكلامي كله في مصلحة الكرة المصرية لأن مش هدفي "أعلم على أي حد".

وأردف: "أنا ليس لدي أجندات خاصة لتنفيذها مع أي حد، وأتمنى أن يكون هناك شباب لديهم ثقافة وعلم لإدارة الرياضة المصرية".

واختتم: "أحلم أن يكون هناك نظام كرة في مصر عادل على الجميع".