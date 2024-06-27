أحمد عبدالحليم: محمد شحاتة مكسب كبير والزمالك لا يمكنه التفريط في زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق دعمه الكامل لمجلس إدارة النادي مشيرا إلى أنه ينتظر قرار المجلس بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا وأنه لن يدلي برأيه في العلن لدعم الإدارة في موقفها الحالي.

عبدالحليم: شحاتة مكسب لـ الزمالك

قال عبدالحليم عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يبث على فضائية etc: "ننتظر قرار مجلس الإدارة وفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي يمتلك خبرات كبيرة ويقدم مستويات جيدة والمواجهة مع الزمالك لن تكون سهلة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك والجهاز الفني ينفذون تعليمات مجلس الإدارة، ويجب فصل أي أمور أو أزمات عنهم تماما".

وتابع: "محمد شحاتة يعد مكسبا كبيرا للزمالك بعد تفعيل بند الشراء من طلائع الجيش إنه لاعب واعد وقادر على اللعب في أكثر من مركز ويقدم مستوى طيب للغاية لذا تم حسم الصفقة نهائيا".

وأكمل: "زيزو من الركائز الأساسية للفريق ومن الصعب التفريط فيه ولا ينبغي حتى التفكير في بيعه وجود زيزو مهم لنادي الزمالك".

وأشار عبدالحليم إلى أن اللاعبين الأجانب في الزمالك مثل المثلوثي الجزيري وموتيابا يجب الإبقاء عليهم بينما يمكن تغيير بعض العناصر الأخرى مثل سامسون ونداي.

واختتم: "هناك عدد من العناصر الواعدة الشابة مثل عمار ياسر وإيشو يمكن الاستعانة بهم في الموسم الجديد بالإضافة إلى ضرورة حل أزمة القيد وضم بعض اللاعبين".