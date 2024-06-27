في هذا الموعد.. وائل جسار يحيى حفلًا غنائيًا فى الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبنانى وائل جسار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام الأردن يوم 5 يوليو الشهر المقبل.

و يقدم وائل جسار خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال وائل جسار أغنية حد يحيني، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



تفاصيل أغنية في حد بيحبني



والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

كلمات أغنية في حد بيحبني



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /في حد بيحبني يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني لو توهت هيدلني

ببساطة فيه احتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا حد يكون في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وامين

كل اللي طالبه يا ناس جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الاخلاص يرحمني من التخمين

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

