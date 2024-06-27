نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد التعديل الوزاري الجديد 2024 في مصر (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد التعديل الوزاري الجديد 2024 في مصر (تفاصيل).. تتواصل حالة الترقب داخل أروقة الوزارات والشارع المصري بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والكل ينتظر معرفة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.

موعد التعديل الوزاري الجديد 2024 في مصر

وقالت مصادر في تصريحات صحفية، إن هناك توقعات بالإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام، مرجحة أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية نهاية الأسبوع الجاري، لتتزامن مع الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، ولفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

وكشفت المصادر عن أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

وأوضحت المصادر أن التقرير سيعرض على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.