هل يتعاقد الأهلي مع صفقات كبرى في الصيف؟.. مفاجأة

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث عن الصفقات التي يرغب النادي الأهلي في التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه.

صفقات الأهلي في صيف 2024

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي عليه حسم ملف الصفقات الصيفية سريعًا، خصوصا أن هناك حالة غضب بالفعل بين الجماهير والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر أيضا، مشيرا إلى أن هناك أخبار تخرج من داخل القلعة الحمراء، بأسماء اللاعبين الذين يتم التفاوض معهم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "خرجت من الأهلي أسماء لاعبين يتم التفاوض معهم مثل كوناتي وبلعيد وغيرهم، وفي النهاية الصفقة لم تكتمل، وهناك ملفات كثيرة نسمع عن اقتراب حسمها منها ملفات التجديد لـ السولية وهاني والشناوي وعبدالمنعم، ولم يتم حسمها حتى الآن".

وأضاف: "موديست كان عقاب القدر للأهلي في ظل ما يحدث في ملف الصفقات خلال الفترة الماضية".

وواصل: "الجميع ينتظر صفقات النادي الأهلي، والأفضل لـ أمير توفيق بدلا من الرد على الصفحات، حسم الصفقات الجديدة لـ الأهلي، وهل النادي سيضم صفقات تليق بكأس العالم للأندية، لم يصبح لدي ثقة في ذلك".

وتابع: "بيرسي تاو تلقى عرض من الخلود السعودي، فهل لو رحل سينضم لاعب أفضل منه، ورضا سليم ينتظر النادي عروضا لمناقشتها، فهل انت تعاقدت مع البديل للموافقة على رحيله، هناك تفاصيل كثيرة سوف نعيشها".

وزاد: "هل الأهلي سوف يبني فريق جيد بضم 5 لاعبين سوبر، من أجل المونديال، ليس لدي أي معلومة حول وجود تحرك قوي من جانب النادي لحسم الصفقات القوية".

وأشار إلى أن هناك أندية أصبحت تحتفل بالتجديد مع اللاعبين، والزمالك احتفل بـ "زيطة" على السوشيال ميديا لمجرد تفعيل بند شراء العقد، لأن جمهور الزمالك أصبح يبحث عن أي شئ يحتفل به في ظل المنع من القيد، وشعرت بأن شحاتة لم يكن لاعبا في الزمالك. فهل التوقيع مع السعيد موسم إضافي سيكون انجاز ويتم الاحتفال بـ "زيطة" على السوشيال.

وأتم: "القوة حاليًا في ملف الصفقات هي تدعيم الفريق بلاعبين سوبر ومميزين".