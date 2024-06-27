عاجل - ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024.. مصادر: رؤساء جامعات ضمن المرشحين

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أحمد جودة - القاهرة - توجه لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في العلمين

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024.. مصادر: رؤساء جامعات ضمن المرشحين وتوجه لأداء اليمين بالعلمين.. يدرس مجلس الوزراء إمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024.. وكشفت مصادر، عن جانبا جديدا من ملامح التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وقالت إن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، مؤكدة أنه حتى الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء لم تتم مخاطبة مجلس النواب لعرض التشكيل النهائي للحكومة عليه، وهو ما يعني أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد.

وكشفت مصادر، في تصريحات صحفية، عن أنه لم يتم إبلاغ الوزراء الجدد حتى اللحظة بتكليفهم، فيما يدرس مجلس الوزراء إمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

لا صحة لما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024.. وكانت قائمة بأسماء وزراء جدد قد تسربت على مواقع التواصل في مصر قبل ساعات وراجت بشكلٍ كبير فيما نفى مصدر حكومي مصري ذلك.

وقال المصدر إنه لا صحة لما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التعديلات الوزارية ولا صحة للأسماء المنشورة شكلا وموضوعا.

وكانت مصادر قد كشفت عن أن هناك توجهًا لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والأخرى للاقتصاد، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024.. وأكدت إجراء فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، مضيفة أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة منهم اثنان من رؤساء اللجان البرلمانية.

وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.