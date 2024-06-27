نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أحداث مؤسفة في لقاء سبورتنج والحدود تستوجب عقوبات قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإعلامي محمد شبانة عن استيائه الشديد من الأحداث الغريبة التي شهدتها مباراة حرس الحدود وسبورتنج في ختام دورة الترقي، حيث تم إقامة السلام الوطني دون حضور أحد الفرق الذي تأخر في غرفة الملابس.

وصف شبانه في تصريحاته عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يُبث على فضائية etc، ما حدث بأنه "مهزلة كبيرة"، مشيرًا إلى المشاجرات الكبيرة التي اندلعت بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء، بعدما أعلن صعود فريق حرس الحدود بفوزه على سبورتنج بنتيجة 2-1.

وأضاف:"أحداثًا مؤسفة" وقعت في ملعب المكس بعد انتهاء المباراة، حيث شهدت مشاجرات بين اللاعبين بشكل يستوجب إصدار عقوبات قوية، حيث أوضح أن هذه المشاهد كانت مؤسفة للغاية.

وتابع: "لا يوجد أحد في اتحاد الكرة لديه الجرأة لمواجهة الرأي العام وسط كمية الأزمات التي نواجهها في الفترة الأخيرة. الأمور تسير بشكل عشوائي، وهو ما شاهدناه خلال لقاء الحدود وسبورتنج".

واختتم:" هناك أمورًا غريبة تحدث داخل اتحاد الكرة، ولا يتم التعامل معها بشكل جيد في الأزمات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع".