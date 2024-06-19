نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يهزم بلدية المحلة ويبتعد بصدارة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق بيراميدز فوزًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف على بلدية المحلة خلال الشوط الأول؛ حيث سجل هدف الفريق السماوى فخري لاكاي مهاجم الفريق في الدقيقة 24 بعد تمريرة من زميله محمد حمدي.

وفي الشوط الثاني واصل فريق بيراميدز السيطرة على مجريات الأمور، وأصبحت المباراة أكثر سهولة، بعدما تمكن أحمد سامي من اضافة الهدف الثانى في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 59 نقطة منفردًا بصدارة ترتيب جدول الدوري، لحين إقامة المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، في حين توقف رصيد البلدية عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.