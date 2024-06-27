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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية إنه على الرغم من أن اللاعب ​ماستانتونو​ يبلغ من العمر 16.5 عامًا، فإنه يمتلك جواز سفر إيطالي، ما يسمح له بالانتقال إلى ​ريال مدريد​ في الوقت الحالي.



ريال مدريد يستثمر في "الجوهرة"

واوضحت هذه المصادر ان نادي ريال مدريد يفضل بقاء اللاعب ماستانتونو على سبيل الإعارة مع ريفر بليت لمدة عامين لاكتساب المزيد من الخبرة والتطور خلال الفترة القادمة.

مؤكدة ان هذه الاستراتيجية تعكس نهج النادي في التعامل مع المواهب الشابة، حيث يسعى لمنحهم الفرصة للتطور التدريجي وضمان استعدادهم الكامل لمتطلبات كرة القدم الأوروبية.