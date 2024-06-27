نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يكشف مكاسب الأهلي بعد انسحاب الزمالك ويثير تساؤلات حول موقف لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد مهدي الناقد الرياضي، عن الفوائد التي حققها نادي الأهلي بعد انسحاب الزمالك من مباراة الثلاثاء في دوري نايل.

الأهلي يستفيد من راحة لاعبيه

أشار مهدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب الشمس" إلى أن الأهلي استفاد من راحة لاعبيه وحقق الانتصار من دون عناء مما أضاف ثلاث نقاط جديدة لرصيده دون إجهاد ذهني أو بدني بالإضافة إلى تجنب مواجهة أخرى مع منافسه التقليدي في الموسم الحالي.

وأوضح الناقد الرياضي أن إدارة الأهلي اتخذت قرارات ذكية من بينها الابتعاد عن الشهرة المثيرة حول نادي الزمالك والحفاظ على استقرار إضافي في غرفة الملابس.

وفي ختام تصريحاته أعرب مهدي عن استغرابه من تقلب موقف حسين لبيب بعد إعلانه في بيان رسمي انسحاب الزمالك من المباراة بعد جلسة مع وزير الشباب والرياضة رغم تأكيده في البداية على مشاركة الفريق.