نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغبة عبدالمنعم تتسبب في أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي محمد شبانة عن اندهاشه من رغبة محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة وإدارة القلعة الحمراء.

تحديات مشاركة عبدالمنعم في الأولمبياد وردود فعل اتحاد الكرة والأهلي

وأوضح شبانة في برنامجه “بوكس تو بوكس”: "لم يعجبني ما حدث في قضية محمود حسن تريزيجيه، حيث أن أي لاعب محترف يرغب في المشاركة في الأولمبياد، لكن ناديه يرفض بشدة، وهناك مزايدات ومشاكل لا تليق بقصة تريزيجيه وانضمامه للأولمبياد، حيث يرغب صلاح وحمدي فتحي وجميع اللاعبين في المشاركة، ولكن الأندية ستعترض بالتأكيد".

وأضاف: "روجيرو ميكالي يسعى لضم ثلاثة لاعبين، بما في ذلك عمرو عاشور وعبدالمنعم من الأهلي، بالإضافة إلى مصطفى محمد المحترف في نانت الفرنسي، رغم إصابته الأخيرة ويتلقى برنامج علاج وتأهيل حاليًا".

وتساءل: "ماذا سيفعل اتحاد الكرة بالنادي الأهلي تحديدًا؟ هل سيتم اتهامه بعدم الوطنية إذا رفض مشاركة لاعبيه؟ وهل سيخسر الدوري إذا وافق على انضمامهم؟ أم سيتم تأجيل مباريات الفريق الأحمر؟".

واختتم: "هل سيترك منتخب مصر الأولمبي دون لاعبين كبار ليخسر المباريات ويعود؟".