غادة إبراهيم: "مهمنيش الفلوس.. الأصل والأخلاق هما الأساس في اختيار الزوج"

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة غادة إبراهيم، أنها لا تعتبر الوضع المادي عائقًا في اختيارها لشريك حياتها، قائلة:"كنت متجوزة واحد بياخد ١٢٠٠ جنيه في الشهر ومهمنيش لأن الفقر عمره ما يعيب راجل".

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وأشارت "ابراهيم"، خلال لقاءها في برنامج "أم العروسة" على قناة الحدث اليوم، إلى أن "الأصل والأخلاق هما الأساس في الرجل بغض النظر عن الظروف المادية التي يمر بها".

غادة إبراهيم تتحدث عن أهم صفة في شريك حياتها

وأضافت، أنها تؤمن بالمثل السوري الشهير "خدي الأصيل ولو على الحصير"، معبرة عن إيمانها القوي بأهمية النزاهة والتربية السوية في اختيار شريك الحياة.

وأضافت أن الرجل الذي يحتفظ بقيمه الأصيلة وسلوكه الحسن، يظل محترمًا وجذابًا بغض النظر عن مقدار دخله أو مستوى ثراءه.

وأفادت غادة إبراهيم أنها لا تمانع في الزواج من رجل غير مقتدر ماديًا، مشددة على أن الأصل والتربية هما ما تنظر إليه في الرجل قبل كل شيء.