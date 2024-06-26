أخبار اليمن : مؤتمر سقطرى يعلن تأييده لبيان مشائخ المحافظة ورفضه التدخل في الاعراف القبلية لابنائها

مؤتمر سقطرى يعلن تأييده لبيان مشائخ المحافظة ورفضه التدخل في الاعراف القبلية لابنائهاأعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى تأييده للبيان الصادر من قبل المشائخ بالمحافظة والرافض والمستنكر للقرار الصادر عن المحافظ المعين من قبل ما يسمى بحكومة الشرعية بشان الغاء صفة شيخ مشائخ محافظة ارخبيل سقطرى.

كما أكد فرع المؤتمر الشعبي العام في سقطرى تأييده لما تضمنه بيان المشائخ بشأن تزكية المشائخ والاعيان بالمحافظة للاخ الشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخا لمشائخ محافظة أرخبيل سقطرى وفقا للاعراف القبلية المعتادة و كونه شيخا شرعيا تم انتخابه من القبائل وجميع المشائخ والاعيان بالمحافظة ويحظى بقاعدة شعبية واسعة من كل قبائل الجزيرة.

وشدد المؤتمر الشعبي العام في سقطرى أن موقفه المؤيد لما جاء في بيان مشائخ المحافظة ينطلق من المصلحة الوطنية العليا لأبناء محافظة ارخبيل سقطرى وذلك من اجل الحفاظ على العرف القبلي والنسيج الاجتماعي لقبائل سقطرى ورفضه أي تدخل بالاعراف القبيلة للجزيرة واختيار شيخ مشائخها دون أي تدخل من السلطة المحلية في ذلك .

واختتم بيان مؤتمر سقطرى بالتاكيد على التمسك بثوابت الوطن ومكتسبات الثورة والوحدة الوطنية التي لاحياد عنها وعدم الانجرار وراء الاصوات الماجورة التي لاتخدم مصالح ابناء محافظه سقطرى.

