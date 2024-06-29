مصدر حكومى مطلع: يتم إعداد برنامج حكومى شامل قائم على التعامل الفورى مع التحديات الحالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - أكد مصدر حكومى مطلع أنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية، والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين، وأن مراسم حلف اليمين خلال أيام، موضحاً أن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماع على مدار 25 يوماً للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية و الخبرات الدولية.