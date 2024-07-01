قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بمقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال في معارك جنوب قطاع غزة.

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