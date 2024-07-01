جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، بمقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال في معارك جنوب قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد بأن جيش الاحتلال يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة. ورغم ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على القطاع، حيث استمر القصف جوًا وبرًا وبحرًا. هذا العدوان أدى إلى وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتسبب في دمار هائل للبنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام إسرائيلي: مقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال بمعارك قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.