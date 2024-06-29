«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا حول جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب خلال 11 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب خلال 11 عاما، وذكر التقرير أن الدولة اهتمت برعاية وتمكين الشباب وفق نصوص الدستور، وإطلاق المؤتمر الوطنى للشباب فى 2016.

ولفت التقرير إلى إطلاق منتدى شباب العالم فى 2017، وتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 2018، والاهتمام بتدريب الشباب ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وجعل نسبة غير مسبوقة للشباب داخل البرلمان.