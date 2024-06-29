شروط دخول حفل "ليلة وردة" بالمملكة العربية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنظمة لحفل "ليلة وردة" بالمملكة العربية السعودية عن شروط دخول الحفل الذي يحييه أربع نجمات، وهن: أصالة نصري، ونانسي عجرم، وعبير نعمة، وريهام عبد الحكيم، يُنتظر إقامة الحفل يوم 4 يوليو المقبل.

شروط الدخول

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد، ويسمح بدخول الأطفال من سن 12 سنة وأكبر،و سعر التذكرة غير مسترد، في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصة Webook سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع المبالغ، وفي حالة تم إلغاء، تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظمة، سيتم إعادة قيمة التذكرة.

كما يتحمل حامل التذكرة مسؤولية التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها.

كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكرًا إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة رفض دخول الأشخاص المتأخرين دون استرداد سعر التذكرة أو تعويض.

تعليمات إضافية

في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجددًا، قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية. ستتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة،لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج، وستتوفر عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية.

لا يسمح باصطحاب الحيوانات ولا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، ويوافق حامل التذكرة على استخدام الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة أثناء الفعالية.

بالإضافة إلى التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات.

كما يحق للجهة المنظمة في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر مخالفًا، ولالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية، في حال وجود شكوى، يجب تقديمها إلى بوابة الترفيه.

فئات وأسعار التذاكر

طرحت الشركة المنظمة لحفل "ليلة وردة" تذاكر الحفل بفئات مختلفة عبر موقعها الرسمي. أسعار التذاكر تبدأ من 295 ريالًا سعوديًا، وتصل الفئة الرابعة والأخيرة إلى 1650 ريالًا سعوديًا.

الترويج للحفل

ةروج المستشار تركي آل الشيخ لأحدث حفلات موسم الرياض بعنوان "ليلة وردة"، والتي ستقام يوم 4 يوليو بقيادة المايسترو وليد فايد. نشر تركي آل شيخ البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "جدة.. ليلة مميزة لعشاق الطرب الأصيل".