ضبط سيدة بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد 3 كارنيه دراسى بأسماء مختلفة منسوب صدوره للكيان – أكلاشيه خاص بالكيان – 6 دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من طلبات إلتحاق بالكيان – مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان المشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.