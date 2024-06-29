أخبار اليمن : عمليات عسكرية نوعية تستهدف سفن داعمة للكيان الصهيوني

عمليات عسكرية نوعية تستهدف سفن داعمة للكيان الصهيونيأعلنت القوات المسلحةُ عن تنفيذ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ استهدفتْ أربع سفن في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القوات المسلحة نفذتْ عمليةٌ عسكريةٌ مشتركةٌ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ، استهدفتْ سفينةَ "Waler" النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وكانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، مشيرة إلى أن استهداف السفينة جاءَ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأفادت بأن القوة الصاروخية والقواتُ البحريةُ نفذتا عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ "Delonix" الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ.

ولفت البيان إلى أن القوة الصاروخية في القوات المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "Johannes Maersk" في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ بصاروخٍ مجنحٍ، وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ .. مبيناً أن السفينةُ تابعةٌ لشركةِ "ميرسك" التي تعدُّ من أكثرِ الشركاتِ الداعمةِ للكيانِ الصهيونيِّ وأكثرَها انتهاكاً لقرارِ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأشار البيان إلى أن تنفيذُ العمليةِ بالتزامنِ معَ تنفيذِ القواتِ البحريةِ عمليةً عسكريةً أخرى في البحرِ الأحمرِ ضدَّ سفينةِ "Ioannis"، استُهدفتِ السفينةُ بعددٍ منَ الزوارقِ المسيرةِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وأصيبتْ إصابةً مباشرةً.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها مستمرة في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ باسمِ الشعبِ اليمنيِّ وكلِّ أحرارِ الأمةِ دعماً لفلسطينَ وانتصاراً لشعبِها المجاهدِ ومقاومتِها الباسلةِ وأنَّ العملياتِ العسكريةِ لنْ تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

