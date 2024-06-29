تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد حماقي في حفله أمس الجمعة، الذي أقيم باستاد 30 يونيو، عن موعد طرح أجدد ألبوماته الغنائية، مؤكدًا أنه يستعد لطرحه على جميع المنصات الإلكترونية في منتصف شهر يوليو المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.



آخر أعمال محمد حماقي

يشار أن آخر أعمال محمد حماقي أغنية إيه السعادة دي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية ايه السعادة دي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

وأهي جت فيك إنت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

واخترتك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك إنت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالى لي نعد

أمال أنا ليه مش شايف حد

ثاني غيرك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي هدي، هدي

