ضبط شخص في أسيوط لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "معدة للتزوير" - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر – عدد 3 أكلاشيهات – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – دفتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى التدريس بالكيان - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.