كوبا أمريكا :فيني يقود البرازيل للفوز على بارغواي برباعية
قاد النجم فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني المنتخب البرازيلي للفوز على نظيره البارغواني برباعية منحته ثلاث نقاط مهمة ليحتل المركز الثاني بعد كولومبيا التي تأهلت الدور الثاني بعد فوزها على كوستاريكا بثلاثية بيضاء.
وبعد مباراة افتتاحية محبطة في كوبا أمريكا 2014، عادت البرازيل إلى سكة الانتصارات يوم الجمعة – فجر السبت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا – عندما هزمت باراجواي 1/4 في المجموعة الرابعة على ملعب أليجيانت.
وبسط بطل كأس العالم 5 مرات سيطرته الكاملة على المباراة خلال دقائق الشوط الأول، ونجح في تسجيل 3 اهداف حملت توقيع فينيسيوس جونيور هدفين (36 و5+45)، وسافينيو في الدقيقة 43.
وكان بإمكان المنتخب البرازيلي تسجيل اكثر من 3 اهداف خلال الشوط الأول من المباراة، حيث تفنن نجوم السامبا في اهدار مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل، ابرزها ركلة جزاء الضائعة برعونة في الدقيقة 31 من لاعب وست هام يونايتد لوكاس باكيتا.
خلال الشوط الثاني، نجح باراجواي في تقليص الفارق في الدقيقة 48 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من اللاعب عمر الديرتي، لكن السيلساو نجحوا في حسم الأمور بهدف رابع من ركلة جزاء نجح في تحويلها إلى هدف هذه المرة لوكاس باكيتا في الدقيقة 65.
قبل ذلك، تعادل السيليساو 0/0 أمام كوستاريكا في المباراة الافتتاحية لزملاء فينيسيوس جونيور في البطولة، في حين أن انتفاضة الباراجواي في الجولة الأولى جاءت ضعيفة، حيث خسروا 2/1 أمام كولومبيا.
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