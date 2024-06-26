نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يفاجئ جمهوره بطرح "يا دمعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق النجم رامي جمال قبل قليل أحدث أعماله الغنائية باسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

وكان رامي جمال تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته "بيكلموني" وألبومه "جيت متأخر" الذي حقق به نجاحات كبيرة.



*كلمات أغنية يا دمعي*

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله

قدمت الأسبوع كله

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك



