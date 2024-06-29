نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبا أمريكا.. سكالوني يستقر على بديل ميسي أمام بيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني قد استقر على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به بيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا على ملعبهارد روك في ميامي.

أظهر التدريب الأخير لمنتخب الأرجنتين غياب أفضل لاعب في العالم 8 مرات ليونيل ميسي.

كوبا أمريكا.. سكالوني يستقر على بديل ميسي أمام بيرو





ما يجعل مدرب التانغو ليونيل سكالوني يفكر في الدفع بكل من إزكييل بالاسيوس وفالنتين كاربوني وأليخاندرو غارانتشو في التشكيل الأساسي.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان المدرب سيبقي في التشكيل على إيميليانو مارتينيز أم سيمنح خيراردو رولي فرصة.

وضمنت الأرجنتين التأهل إلى ربع النهائي وتتصدر المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2024 بست نقاط.