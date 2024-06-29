نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ميسي" يغازل الكرة الذهبية من جديد ويقترب من لقب عميد لاعبي العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يظل ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين أبرز المرشحين لنيل لقب الكرة الذهبية في كل عام فمن منا لم يستمتع بمهاراته العالية ومغازلته للكرة التي يتلاعب باقدامه بها كراقص تانجو ،، وكما كانت تتغنى كوكب الشرق "سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت" فمرت السنوات وبقى ميسي عنوان لمهارات كرة القدم في العصر الحديث ومازال يبدع ويمتع ،، فعل ميسي كل شيء يمكن أن يفعله لاعب كرة قدم بداية من الصناعة إلى تسجيل الأهداف بكل الطرق وعاش معه عشاق الكرة الكثير من اللحظات الخالدة في تاريخ الساحرة المستديرة دونها الساحر الأرجنتينيوكان من أبرزها لحظة تتويج الأرجنتين بلقب المونديال قطر 2022.

توج الساحر الأرجنتيني بكل الألقاب الفردية وانفرد بأرقام قياسية عديدة وعلى رأسها لقب الكرة الذهبية ،، ويعتقد عشاق كرة القدم في العالم أن سباق التتويج في الكرة الذهبية لن يحظى بمنافسة شرسة في ظل تفوق نجوم ريال مدريد الإسباني الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام الذين حققوا لقب دوري أبطال أوروبا والذي توج بها المرينجي للمرة 15 في تاريخ النادي.

وعلى الرغم من أن البرغوث الأرجنتيني يبدو نظريًا بعيدا عن صراع التتويج للنسخة الحالية للكرة الذهبية لكن المشهد قد يتغير حال تتويج بطل العالم بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي مع الأرجنتين وربما يخطف ميسي الأنظار يوم 28 أكتوبر المقبل ويتوج بلقب الكرة الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه.

- ميسي يواصل زحفه نحو عرش عميد لاعبي العالم



وعادَل ميسي رقم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق في عدد المباريات الدولية مع الفراعنة، بواقع 184 مباراة لكلا منهما وذلك عندما شارك في فوز راقصي التانجو على تشيلي بدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.



ليقاسم ميسي الصقر المصري أحمد حسن المركز الرابع في ترتيب اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات مع منتخبات بلادهم ،، لكن قائد التانجو يأتي ثانيا في القائمة الخاصة باللاعبين في الوقت الحالي ،، ولا يسبقه سوى كريستيانو رونالدو والذي شارك في 209 مباريات بقميص منتخب البرتغال.

- اللاعبون الأكثر خوضا للمباريات مع المنتخبات



البرتغالي كريستيانو رونالدو - 209 مباريات

الكويتي بدر المطوع (معتزل) - 196 مباراة

الماليزي سو شين آن (معتزل) - 195 مباراة

المصري أحمد حسن (معتزل) - 184 مباراة

الأرجنتيني ليونيل ميسي - 184 مباراة

