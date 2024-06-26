العالم اليوم - النفط ينخفض بعد قفزة في المخزونات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 09:24 مساءً - تراجعت أسعار النفط قليلا، الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأميركية ثالث زيادة أسبوعية غير متوقعة في أربعة أسابيع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط في العالم.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 50 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 80.33 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 39 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 84.62 دولار للبرميل.

ورصدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قفزة بنحو 3.6 مليون برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، مما أثار دهشة محللين توقعوا انخفاض المخزونات، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.

ويمثل استخدام البنزين في الولايات المتحدة نحو 10 بالمئة من إجمالي استهلاك النفط في العالم، وانخفض الطلب على البنزين في البلاد الأسبوع الماضي 3.6 بالمئة عن العام الماضي إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات الوقود على غير المتوقع على الرغم من تقليص المصافي للإنتاج.

كما أثرت قوة العملة الأميركية على أسعار النفط لأن الخام الذي يجري تسعيره بالدولار يصبح أعلى كلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وسجل الارتفاع السابق لمؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة.