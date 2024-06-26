أخبار اليمن : عملية (يمنية-عراقية) ضد سفينة إسرائيلية بميناء حيفا

عملية (يمنية-عراقية) ضد سفينة إسرائيلية بميناء حيفانفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عملية عسكرية استهدفت سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا وحققت أهدافها بنجاح.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية العسكرية المشتركة استهدفت السفينةَ MSC Manzanillo) ) الإسرائيليةَ في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، لافتة إلى أن العملية حققت أهدافَها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

