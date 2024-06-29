الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا و320 مصابا منذ اجتياح حي الشجاعية قبل يومين

جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط 52 شهيدًا و320 مصابًا منذ اجتياح حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قبل يومين، ، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها 40 شهيدا و224 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.834 شهيدا و86.858 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي

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