«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني

وأوضح أبو كويك، خلال رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت من منطقة الشاكوش في الصباح الباكر، مخلفة دمارًا واسعًا، مؤكدًا أن الآليات الإسرائيلية جرفت مئات الأراضي الزراعية في هذه المنطقة وهدمت خيام المدنيين الفلسطينيين، منوهًا بانه مع انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية مازالت قوافل الدفاع المدني الفلسطينية والإسعاف تبحث عن جثامين الشهداء والتي خلفتها الاقتحامات الإسرائيلية لعدد من المناطق في القطاع.
وأشار إلى الآليات العسكرية الإسرائيلية والتي تراجعت من حي الشاكوش إلى حل تل السلطان تستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه كان هناك قصف إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية على منطقة تقع في إطار منطقة يسميها جيش الاحتلال بمنطقة إنسانية.
وشدد مراسل "القاهرة الإخبارية" على أنه في مدينة غزة منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة ارتكب جيش الاحتلال العديد من المجازر بحق العائلات من خلال استهداف عدد من المنازل، مضيفًا: "الآليات العسكرية الإسرائيلية تعمل في المناطق الشرقية من مدينة غزة ووصلت نداءات استغاثة للدفاع المدني"، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
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