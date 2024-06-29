فون دير لاين: شركات أوروبية توقع صفقات بأكثر من 42 مليار دولار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 03:31 مساءً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الاتحاد وقع من قبل مع مصر اتفاقية شراكة استراتيجية، التي تعكس علاقة وطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر -الذي يستمر يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.