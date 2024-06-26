رسمياً : السعودية تعلن موعد تشغيل الجسر المعجزة بين جدة والدمام والذي يربط الخليج العربي بالبحر الاحمر

الرياض - محمد الاطلسي - تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع الجسر البري الذي سيربط بين الخليج العربي والبحر الأحمر، والذي يعد أحد أضخم المشاريع البنية التحتية في البلاد.

تفاصيل المشروع:

الطول: 1300 كيلومتر. * الربط: بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر خطوط السكك الحديدية. * الهدف:

تعزيز الربط اللوجستي بين الشرق والغرب في المملكة، ودعم التجارة الدولية. * الفائدة: تقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات، وتقصير زمن نقل البضائع من 5 أيام إلى أقل من 72 ساعة. * المرحلة الحالية: المشروع قيد الإعداد، ومن المقرر طرح مناقصاته خلال العام الجاري. * التكلفة: حوالي 50 مليار دولار. * موعد الانتهاء المتوقع: 2030.

أهمية المشروع:

* تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. * توفير فرص عمل جديدة. * زيادة الصادرات السعودية. * تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

تصريحات رسمية:

أكد

وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي،

صالح الجاسر، أن "الجسر البري مشروع وطني مهم، وسيلعب دوراً محورياً في تعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي".

آراء الخبراء:

يرى خبراء اقتصاديون أن مشروع الجسر البري سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي، حيث سيسهم في تنشيط حركة التجارة والنقل، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

رؤية 2030:

يأتي هذا المشروع الطموح في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة اقتصادية عالمية رائدة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.