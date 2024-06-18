منتخب فرنسا يبدأ مشواره فى يورو 2024 بالفوز على النمسا بهدف ذاتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 12:32 صباحاً - فاز منتخب فرنسا ضد النمسا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حاليًا فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

النمسا ضد فرنسا

جاء هدف المباراة عن طريق اللاعب ماكسيمليان ووبر بمرماه في الدقيقة 37 من عمر المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين.

بهذه النتيجة تواجد منتخب فرنسا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وتسجيل هدفًا والحفاظ على نظاف شباكه.

بينما تواجد منتخب النمسا في مذيلة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة أمام فرنسا وتلقيه هدفًا.

فيما يتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا وتسجيل هدفين وتلقى هدفًا.

فيما يحتل منتخب بولندا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى وتسجيل هدفًا وتلقي 2.

ونجح منتخب فرنسا ، بقيادة مدربه ديديه ديشامب، في تحقيق الانتصار الأول في بداية مشوار اليورو على حساب النمسا، من أجل اكتساب الثقة مبكرًا بحثًا عن صدارة المجموعة الرابعة.

وتسلح منتخب فرنسا بكتيبة من النجوم أمام النمسا اليوم، وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وثنائي الريال إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، وماركوس تورام نجم إنتر ميلان، أوليفيه جيرو لاعب ميلان الإيطالي السابق، وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبحث منتخب الديوك الفرنسية عن اللقب الثالث في تاريخه من بطولة كأس الأمم الأوروبية بالأراضي الألمانية، بعد أن حصل على البطولة نسختي 1984 و2000.

النمسا ضد فرنسا

ويأمل منتخب فرنسا، في الوصول إلي اللقب الثالث من اليورو، لمعادلة منتخبي ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا بالمسابقة على مر التاريخ.

وفشل منتخب النمسا، فى غياب نجمه وقائده دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، من مجاراة الديوك الفرنسية وتحقيق المفاجأة والخروج بانتصار تاريخي اليوم.

ويفتقد منتخب النمسا نجمه دافيد ألابا في بطولة يورو 2024، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع ريال مدريد منذ ديسمبر الماضي، وعدم عودته للمشاركة مع الملكي من جديد.

وتاريخيًا؛ التقي منتخب فرنسا بنظيره النمسا في 26 مباراة بكل المسابقات، مقسمين ما بين 14 إنتصار للديوك و9 للأخير فيما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

وأحرز منتخب فرنسا 43 هدفًا داخل شباك النمسا، فيما سجل الأخير الشهير بـ "أبنائنا"، 41 هدفًا.

ويتفوق منتخب فرنسا في القيمة التسويقية على النمسا، حيث تبلغ قيمة الديوك 1.23 مليار يورو مقابل 237 مليون يورو لصالح الأخير.

ويعد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، أغلي لاعب في صفوف منتخب فرنسا بقيمة 180 مليون يورو، فيما يعد كونراد لايمر لاعب بوروسيا دورتموند هو الأغلي في صفوف منتخب النمسا بـ 30 مليون يورو.

وجاء تشكيل منتخب النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: بنتز

خط الدفاع: بوش، دانسو، ووبر، مويني

خط الوسط: سيوالد، بوجارتنر، سابيترز

خط الهجوم: لايمر، جريجوريتش، جريليش

بينما جاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثي هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، كانتي، رابيوت

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، ماركوس تورام