التحالف الوطني: توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا (صور)

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على نشر الخير والسعادة بين المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتضامن، خاصة في هذه المناسبة المباركة.

وتناولت الحملة توزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر المستحقة في مختلف قرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية العاملة في نطاق المحافظة.

وأعرب أهالي قرى محافظة المنيا عن خالص شكرهم وتقديرهم للتحالف الوطني على هذه المبادرة الطيبة، التي ساهمت في إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.