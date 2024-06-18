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التحالف الوطني: توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا (صور)

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محمد إبراهيم 2024-06-17 22:39 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

واصلت أمانة التحالف الوطني للعمل التنموي بمحافظة المنيا، فعالياتها لليوم الرابع على التوالي، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً الأرامل والأيتام في قرى المحافظة.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على نشر الخير والسعادة بين المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتضامن، خاصة في هذه المناسبة المباركة.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

وتناولت الحملة توزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر المستحقة في مختلف قرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية العاملة في نطاق المحافظة.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا
توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

وأعرب أهالي قرى محافظة المنيا عن خالص شكرهم وتقديرهم للتحالف الوطني على هذه المبادرة الطيبة، التي ساهمت في إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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