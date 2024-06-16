أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. جمعة مشهور مدير فنى لفريق الترسانة

قرر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد رئيس النادي تعيين جمعة مشهور مدير فنى للفريق الأول لكرة القدم عقب إقالة حسين شكري المدير الفني السابق للشواكيش.



ويتكون الجهاز الفني لفريق من، فهيم عمر مدير كورة،جمعة مشهور مدير فني،اسلام طاهر مدرب عام،وائل الجميل مدرب،محمود شاكر عبد الفتاح مدرب،محمد عبد العال مدرب حراس، أحمد سعد محلل اداء



ويحتل فريق الترسانة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد أن خاض 4 مباريات حقق خلالها الفوز على سبورتنج بثلاثية نظيفة والتعادل السلبى مع فريق منتخب السويس وتلقى الهزيمة في مباراتين من فريق حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين وأخيرا الخسارة من فريق سبورتنج بهدف دون رد.